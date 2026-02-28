MOBILITAT
Obres d’urgència a l’N-260 entre Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell
Els treballs de reasfaltatge començaran dilluns en un tram d’uns 30 quilòmetres afectat pel deteriorament provocat per les pluges
El ministeri de Transports català començarà aquest dilluns 2 de març obres d’urgència de reparació de l’asfalt a la carretera N-260 entre Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell, segons ha informat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). El tram, d’uns 30 quilòmetres, é especialment rellevant per a la connexió amb el túnel del Cadí i l’accés viari a Andorra.
Els treballs formen part d’un conjunt d’actuacions previstes a diverses vies de la demarcació de Lleida amb un pressupost global proper als quatre milions d’euros. En el cas de l’N-260, les obres se centraran en el reasfaltatge del ferm i la restauració de la senyalització horitzontal. Segons el ministeri, la intervenció respon al deteriorament greu que ha patit la calçada arran de les abundants pluges registrades durant els mesos de gener i febrer, que han afectat diversos trams de la xarxa viària.
L’N-260 és una infraestructura estratègica per a la mobilitat al Pirineu i constitueix una de les principals vies de connexió entre l’Alt Urgell i la Cerdanya. Les actuacions s’emmarquen dins un pla d’intervencions urgents que també inclou treballs a l’autovia A-2, entre la Panadella i Cervera, i a la carretera LL-11, a l’entorn de la ciutat de Lleida.