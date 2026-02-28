SALUT MENTAL
Nou programa perinatal per oferir suport emocional a les famílies
El projecte es vol desenvolupar en col·laboració amb ginecologia, llevadores, pediatria i els equips de salut mental
El servei de Salut Mental i Addiccions vol impulsar un programa específic de salut mental perinatal amb un treball coordinat entre ginecologia, llevadores, pediatria i els equips de salut mental, amb l’objectiu d’atendre de manera integral les famílies durant l’embaràs i els primers mesos de vida del nadó.
"Nosaltres volem muntar l’equip del programa de salut mental perinatal", ha explicat el cap del servei, Joan Soler, en una entrevista a l'Agència de Notícies Andorrana. El programa preveu atendre no només la dona embarassada, sinó també el pare. "Atendre el pare i la mare pel bon desenvolupament d’aquesta criatura, si fa falta. I dic el pare perquè només es té en compte la mare molts cops, però el pare és part de la família", ha remarcat.
El projecte es vol desenvolupar en col·laboració amb la cap de ginecologia, la cap de pediatria i els equips de salut mental infantil i juvenil i de la unitat de conductes addictives. L’objectiu és abordar situacions com el consum d’alcohol durant l’embaràs, l’ús d’ansiolítics, els quadres d’ansietat o els dubtes sobre què es pot prendre i què no. "Que estic embarassada i vull beure alcohol, que estic embarassada i estic prenent un ansiolític, que estic amb ansietat, què puc fer, què puc prendre, què no, què és el que més em convé com a mare", ha detallat.
També es vol donar suport al pare en el període posterior al naixement. "Com a pare, com puc influir en la salut mental del nadó, els primers mesos de vida, primers anys, implica tot això", ha afirmat. En aquest sentit, Soler ha recordat que "la depressió postpart és una condició de salut mental, un trastorn que existeix, succeeix i no la podem negar", motiu pel qual considera necessari que el país disposi d’un programa estructurat en aquesta matèria, uns protocols coordinats entre departaments de salut.
Actualment, ja hi ha una psicòloga de salut mental infantil i juvenil que atén la primera infància i col·labora amb llevadores, però la voluntat és "impulsar molt més aquest programa".
Formació en hospitals de referència
Per desplegar aquest model, el servei preveu reforçar la formació dels professionals en centres especialitzats. "Professionals del nostre equip aniran a serveis especialitzats, a hospitals de tercer nivell, per aprendre els programes i implantar nosaltres aquí un programa en la mateixa línia", ha explicat.
Soler ha assenyalat que es buscaran centres pioners de països veïns i d’Europa que estiguin "a l’avantguarda". L’objectiu és adaptar els programes a la realitat del país, tot destacant que cal tenir en compte la cultura i la casuística pròpia.
La iniciativa no respon, segons ha indicat, a un augment concret de casos detectats, sinó a la voluntat d’actualitzar-se. "Més que detectar o no detectar, perquè molts cops a vegades no es detecta o no va a consulta per l’estigma, això com a país ho hem de tenir", ha afirmat.
En l’àmbit formatiu, Soler ha explicat que aquest estiu ja es va impulsar una acció on dues professionals de l’equip, una neuropsicòloga i una psicòloga, s’han format per poder fer diagnòstic d’autisme en adults. "Ja ho hem fet, per poder atendre els adults en aquest sentit", ha indicat.
A més, el servei té previstes altres formacions de cara a l’any vinent, amb la voluntat de mantenir l’equip "molt ben format, molt ben especialitzat". Paral·lelament, també s’ha seleccionat una nova psicooncòloga ja incorporada al servei. Aquesta nova plaça permetrà passar "d’una a dues persones" en l’àmbit de la psicooncologia dins del servei de Medicina Interna, per atendre millor pacients amb malalties cròniques, processos pal·liatius i càncer.