CULTURA
Laia Corma transforma la nostàlgia en poesia amb 'Flors d’amor'
L'autora publica el seu primer llibre en català amb la voluntat de potenciar la llengua i arribar al públic jove
Marxar per tornar. D’aquesta experiència íntima neix 'Flors d’amor', el nou poemari de la jove escriptora andorrana Laia Corma (Laia Córdoba Martín), un llibre que recorre les quatre estacions i busca despertar sentiments, tot creant un punt de connexió amb algun amor que els lectors hagin viscut. Es tracta del seu primer llibre en català, que ha escrit amb la voluntat de potenciar la llengua i apropar la poesia al públic jove a través d’emocions que qualsevol persona pugui reconèixer. "Vaig decidir narrar una història d’amor i vaig pensar que Andorra és un lloc on els canvis estacionals són molt visibles. Les muntanyes canvien amb cada estació, i això em va semblar una metàfora perfecta per mostrar les diferents fases d’una relació" comentava.
Segons Corma, 'Flors d’amor' va començar a gestar-se fa aproximadament un any, després d’una etapa a l’estranger. "Quan marxes, t’adones de tot el que trobes a faltar: els paisatges, l’ambient que es crea, la calma…" afegeix. Tornar a Andorra va ser el moment perfecte per començar a escriure sobre el país i mostrar aquells llocs que li transmeten pau, nostàlgia i amor. Fins i tot la portada té significat: el verd recorda les muntanyes que l’han inspirada.
El poemari està dividit en quatre blocs que segueixen el cicle de les estacions, com una manera de reflectir les diferents fases d’una relació. Per a l’autora, la primavera és l’inici, amb nervis i il·lusió; l’estiu, la passió i la intensitat; la tardor, els dubtes i els malentesos; i l’hivern, la fredor i la ruptura. Enmig de tot aquest viatge, paisatges i elements naturals acompanya l’evolució emocional dels protagonistes. "He volgut centrar-me en una visió actual de com experimentem l’amor avui dia. També m’interessava parlar de com l’amor continua existint, fins i tot quan recordem algú que ja no hi és", apuntava Corma, mentre afegia que, per a ella, l’amor ho mou tot. "Fins i tot un record dolorós, amb el temps, pot convertir-se en nostàlgia o en un somriure", assegurava.
Pel que fa a l’estil, l’autora defineix la seva escriptura com a "refrescant i divertida, però també reflexiva". I és que, si una cosa té clara, és que vol que la poesia sigui propera i accessible, que arribi directament als lectors joves. "No escric per escriure; m’agrada que darrere de cada poema hi hagi un missatge clar" afegeix. De fet, lamenta que la poesia sigui un gènere que, en certa manera, s’estigui perdent entre els joves. "Com a persona jove, m’agradaria incentivar la lectura de poesia i demostrar que pot ser actual i lleugera".
Aquest recull és diferent del seu primer llibre, 'A ti', que se centrava en la salut mental i l’amor propi. Si aquell era més introspectiu, 'Flors d’amor' parla de les relacions de parella i de com es viu l’amor avui, mantenint la voluntat de tocar emocions universals. "El que faig sovint és partir d’una base real i exagerar-ne les emocions. Hi ha coses que tenen part de realitat i d’altres que són purament literàries. Per mi, l’amor és un motor vital que mou moltes coses i que, amb el temps i la perspectiva, ho transforma tot", afegeix.
Formada en llengües i literatura, Corma va marxar el 2018 a França per estudiar traducció literària i història. Després va cursar màsters a París, Sevilla i Madrid. Explica que sempre l’ha il·lusionat aprendre i que la lectura ha estat present des de petita, gràcies a l’hàbit que li van inculcar els seus pares.