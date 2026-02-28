'CAS BPA'
L’Argentina aprova extradir a Andorra un exdirectiu de PDVSA
La Cort Suprema de Justícia de l’Argentina va aprovar dijous l’extradició a Andorra de Luis Abraham Bastidas Ramírez, exalt directiu de la petroliera estatal veneçolana PDVSA, reclamat per la justícia andorrana per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en els comptes que tenia a Banca Privada d’Andorra (BPA).
Bastidas Ramírez està acusat d’haver blanquejat cinc milions de dòlars mentre exercia com a directiu de PDVSA. La justícia d’Andorra el reclama després que es descobrís que funcionaris del règim chavista haurien utilitzat el banc per rentar milions de dòlars procedents de la corrupció.
La petició havia estat anteriorment denegada
El 2018 va ser detingut a Córdova per la policia federal argentina (PFA). Es va corroborar que havia arribat al país tres anys abans i que es dedicava a atendre un quiosc.
La Cort Suprema ha confirmat ara l’extradició que havia estat inicialment denegada.