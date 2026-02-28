Justícia
El judici pel cas Odebrecht a Panamà queda vist per a sentència
La trama manté una derivada a Andorra per presumptes pagaments canalitzats a través de comptes a la BPA
El judici pel cas dels suborns de la constructora brasilera Odebrecht a Panamà ha quedat aquest divendres vist per a sentència després de la finalització dels al·legats finals de les defenses dels més de vint acusats per presumpte blanqueig de capitals, entre els quals figura l’expresident Ricardo Martinelli i diversos exministres del seu govern (2009-2014), segons ha informat l’agència EFE. La trama Odebrecht manté també una derivada a Andorra, on la Batllia ha investigat el fundador de la constructora, Marcelo Odebrecht, per presumptes pagaments de suborns a dirigents llatinoamericans que haurien arribat fins als 237 milions d’euros. Segons publica el diari espanyol El País, aquestes comissions il·legals s’haurien canalitzat a través de comptes opacs que l’empresa mantenia a la intervinguda Banca Privada d’Andorra (BPA).
Després de 24 dies de vista oral, la jutgessa Baloisa Marquínez va anunciar el tancament de l’audiència i va indicar que farà ús del termini legal ampliat, superior als 30 dies, per emetre la resolució atès el volum del procediment judicial. El judici es va iniciar el 12 de gener després d’haver estat ajornat fins a sis ocasions des del 2023, entre altres motius per la manca d’assistències judicials internacionals procedents del Brasil i per les dificultats en la citació de Martinelli, que ha participat de forma telemàtica en trobar-se asil·lat a Colòmbia.
La causa investiga el presumpte pagament de suborns per part d’Odebrecht per obtenir adjudicacions d’obres públiques i la suposada canalització d’aquests fons cap al finançament polític. En el procés hi ha més d’una trentena d’investigats, inclosos els expresidents Ricardo Martinelli i Juan Carlos Varela.
Durant la fase final del judici, la Fiscalia va basar els seus al·legats en proves aportades pel Departament de Justícia dels Estats Units, la policia d’Andorra i declaracions de col·laboradors brasilers. El Ministeri Públic ha sol·licitat condemna per a 16 acusats i compensacions econòmiques a favor de l’Estat panameny.
La investigació del cas es va iniciar el 2015 i es va reobrir el 2017 després que Odebrecht admetés davant la justícia nord-americana haver pagat 788 milions de dòlars en suborns en diversos països d’Amèrica Llatina, entre ells Panamà.