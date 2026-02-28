SUCCESSOS
Un intent de calar foc a un domicili de Santa Coloma obliga a intervenir la policia
La resident del pis assegura que algú va intentar cremar la porta d’entrada i apunta a la seva exparella com a possible autor dels fets
La policia va intervenir ahir al migdia arran d’un presumpte intent de calar foc a la porta d’un domicili situat a l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma. Els fets van tenir lloc cap a les 12.30 hores, després que la resident del pis alertés els serveis d’emergència en detectar indicis que algú havia intentat incendiar l’accés a l’habitatge. La mateixa afectada va explicar als agents que una persona hauria intentat cremar la porta del domicili i va manifestar que sospita que els fets podrien estar relacionats amb la seva exparella.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius policials, que van iniciar les primeres diligències per aclarir el que havia passat. El presumpte autor ha estat citat a declarar, mentre que la investigació continua oberta per determinar les circumstàncies exactes de l’incident.