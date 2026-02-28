VIGILÀNCIA DELS BANDERS
Un furtiu s’enfronta a una multa de 4.000 euros per abatre un isard
S’ha obert un expedient per infracció molt greu: no és període de caça i no tenia permís
El cos de banders d’Andorra va obrir, el cap de setmana passat, un expedient sancionador per una infracció molt greu contra un caçador furtiu que va abatre un isard fora del període hàbil de caça i sense la corresponent autorització. L’actuació, que es va difondre a través de les xarxes socials del cos, es va dur a terme durant un servei de vigilància cinegètica, que és el conjunt d’accions destinades a monitorar i protegir les poblacions animals i el seu hàbitat dins l’espai natural.
Des del cos van recordar que abatre un animal fora dels períodes establerts pot comportar una multa de fins a 4.000 euros i la inhabilitació per caçar durant quatre anys, càstig al qual s’enfronta el presumpte infractor. En el marc de la intervenció, els agents van comissar el cap de l’animal, el rifle utilitzat i una emissora. Tot i que aquesta mena d’actuacions són minoritàries, segons van posar de manifest des del cos, van remarcar que els agents treballen “per protegir la fauna salvatge i garantir que l’activitat cinegètica es dugui a terme de manera responsable i legal”, i van enviar un missatge: “Gràcies per respectar la natura i ajudar-nos a preservar-la.”
La penalització també inclou la inhabilitació per a quatre anys
El Govern va aprovar l’agost passat els plans de caça de l’isard, setmanes abans de la gran cita cinegètica d’aquesta espècie, la setmana que se celebra al setembre. Eren els primers plans després de l’aprovació de la modificació legislativa, que també ha comportat canvis en el règim sancionador. Llavors s’havien comptat un total de 1.409 isards a tot el territori, unes xifres similar a les computades el 2024, que van ser de 1.375. La Setmana de l’isard es va celebrar del 14 al 21 de setembre i es va validar un període per la realització de les captures de l’animal en els vedats de caça de Xixerella, de Ransol i de Sorteny que es va distribuir per períodes de quinze dies del 22 de setembre al 9 de novembre (excloent la setmana del 13 al 19 d’octubre).