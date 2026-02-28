BARALLA A L'ESTACIÓ
Forcejament entre una passatgera i un conductor d’autobús
Una discussió entre una passatgera britànica i el conductor d’un autobús amb destinació a Barcelona va provocar un incident la matinada d’ahir a l’Estació Nacional d’Autobusos d’Andorra la Vella. Segons la policia, els fets es van produir pels volts de les quatre de la matinada, quan la viatgera va mantenir un enfrontament verbal amb el xofer que va derivar en un forcejament sense conseqüències físiques.
Els agents van ser requerits pel personal de seguretat del recinte i van dur a terme tasques de mediació entre les dues parts per reconduir la situació. La dona va estar acompanyada a l’interior de les instal·lacions per parlar amb ella amb més calma i, finalment, no va poder pujar al vehicle juntament amb els dos adolescents que l’acompanyaven, ja que el conductor ho va impedir, segons testimonis presencials.
Van mantenir un enfrontament verbal primer
La policia va remarcar que cap de les persones implicades presentava signes d’agressió. Posteriorment, la turista va adquirir un nou bitllet per desplaçar-se fins a l’aeroport de Barcelona, on va assegurar que havia d’agafar un vol programat per al mateix dia. Els testimonis van indicar que la turista havia arribat a l’estació procedent d’un viatge de recollida a domicili des de l’hotel on s’allotjaven i que afirmava que un treballador l’havia cridat.
Fonts de l’empresa de transport Andbus van indicar que s’obrirà una investigació interna per esclarir els fets i escoltar la versió tant del conductor com de la clienta, malgrat que la passatgera no va presentar una queixa formal. La companyia va apuntar que, en funció de les conclusions, es podrien adoptar mesures disciplinàries contra el conductor o bé restringir futurs viatges amb l’empresa a la passatgera.