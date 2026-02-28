SUCCESSOS
Detingut un conductor begut després de col·lidir amb dos vehicles a Sant Julià de Lòria
L’home va donar un resultat positiu d’1,84 grams d’alcohol per litre de sang en la prova d’alcoholèmia
Un conductor ha estat detingut aquest matí després de col·lidir contra dos vehicles a l’avinguda Verge de Canòlich, a Sant Julià de Lòria. Els fets han tingut lloc cap a les set del matí, quan s’ha produït l’accident i fins al lloc del succés s’hi han desplaçat agents de la policia, que en intervenir han practicat la prova d’alcoholèmia al conductor implicat. L’home va donar un resultat positiu d’1,84 grams d’alcohol per litre de sang i el sinistre ha causat danys materials.