Quarta edició del festival
ClàssicAnd reunirà figures internacionals com Elīna Garanča, Nacho Duato i Fanny Ardant
L'acte se celebrarà del 29 de maig al 7 de juny amb una desena de propostes de lírica, simfònica, òpera, dansa i música
El festival ClàssicAnd celebrarà del 29 de maig al 7 de juny la seva quarta edició amb una programació que combina grans noms internacionals amb artistes del país, en una aposta per consolidar-se com a cita cultural de referència al Principat. El cartell inclou figures destacades del panorama internacional com la mezzosoprano letona Elīna Garanča, l’actriu francesa Fanny Ardant i la Companyia de Nacho Duato, així com produccions simfòniques, òperes i espectacles escènics repartits en diversos espais emblemàtics d’Andorra la Vella i Ordino.
La inauguració del festival tindrà lloc el 29 de maig amb un recital d’Elīna Garanča, acompanyada al piano per Matthias Schulz. L’endemà serà el torn de Carmina Burana, de Carl Orff, interpretada per l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, el Cor de l’Orquestra Simfònica de Galícia i el Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers.
El primer cap de setmana es completarà amb l’òpera Combattimento, de Claudio Monteverdi, i amb la proposta escènica La Passió de Casa de la Vall, un projecte concebut específicament per a aquest espai que combina música de Bach amb un recorregut dramatitzat per les diferents estances de l’edifici.
La segona setmana del festival donarà protagonisme a la dansa amb la Companyia de Nacho Duato el 5 de juny. L’endemà s’hi sumaran el concert del saxofonista Waturu Hirai, guanyador del Sax Fest 2025, i una actuació de música de cambra amb Christian Zacharias i el Leipzig Quartet.
El programa inclou també la participació de les artistes andorranes Míriam Manubens i Isabel Fèlix amb el concert Jardins de Somni, mentre que la clausura, el 7 de juny al vespre, anirà a càrrec de Fanny Ardant amb l’espectacle de música i paraula Cassandre. Paral·lelament, s’ha previst l’espectacle familiar itinerant Òhpera, de la companyia Mar Gómez, amb funcions als carrers d’Andorra la Vella i Ordino.
Les actuacions es repartiran entre espais com l’Auditori Nacional d’Andorra, les esglésies de Santa Coloma i Ordino, la Casa de la Vall i una vela instal·lada al Parc Central per acollir els espectacles de gran format. Les entrades es posaran a la venda el 16 de març, amb preus d’entre 30 i 40 euros i un abonament de 150 euros per a sis espectacles, mentre que diverses propostes seran gratuïtes.
El concert de llançament de l’edició 2026 tindrà lloc aquest vespre a l’Auditori Nacional amb la cantaora Carmen Linares, sota la direcció de Josep Caballé i amb l’acompanyament de l’ONCA, en una interpretació d’El amor brujo, de Manuel de Falla, coincidint amb el 150è aniversari del naixement del compositor.