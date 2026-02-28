ESTATS UNITS I ISRAEL ATAQUEN L'IRAN
Andorra expressa el compromís amb la pau davant l'escalada de violència a l'Orient Mitjà
El Govern no té constància que hi hagi cap andorrà a l'Iran
L'atac massiu que els Estats Units i Israel han llençat contra l'Iran per derrocar el règim dels aiatolàs ha provocat ja múltiples reaccions reclamant posar fre a la violència. El president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, ha manifestat que "l'escalada actual és perillosa per a tothom", en línia amb les Nacions Unides. La ministra d'Exteriors, Imma Tor, ha expressat a través de la xarxa social X el posicionament del Govern i ha indicat que "davant l’escalada de violència a l’Orient Mitjà, el Govern d'Andorra reitera el seu compromís amb la pau i l’estabilitat, i manifesta la seva solidaritat amb les poblacions civils que pateixen les conseqüències del conflicte". L'executiu no té constància que hi hagi cap andorrà a l'Iran i Tor va expressar al mateix missatge que l'executiu "recomana als andorrans i residents que estiguin a la regió de l’Orient Mitjà que extremin la prudència i segueixin les recomanacions de fonts oficials", tot recordant el telèfon d'assistència consular, el +376 324 292. L'administració central té constància de dos andorrans que estan residint actualment a Israel.
Els primers atacs s'han dirigit principalment contra els dirigents del règim islàmic tot i que diversos mitjans informen d'un bombardeig en una escola que hauria causat 63 víctimes. El president Donald Trump ha instat la població a prendre el poder, mentre que la resposta del règim de Teheran han estat bombardejos contra Israel i bases militars dels Estats Units a l'Orient Mitjà.