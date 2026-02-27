Mobilitat
Treballs de pavimentació al carrer Bonaventura Armengol i a l’avinguda Consell d’Europa del 2 al 4 de març
Les obres de la fase 4 de FEDA Ecoterm mantindran dos carrils a Bonaventura Armengol i un a Consell d’Europa
Del 2 al 4 de març, entre les 9.30 h i les 20.30 h, es duran a terme els treballs de fresat i pavimentació de la rasa corresponent a la fase 4 de FEDA Ecoterm al carrer Bonaventura Armengol i a l’avinguda Consell d’Europa, segons ha informat el servei de mobilitat d'Andorra a través de les xarxes socials.
Les actuacions afectaran el tram comprès entre la cruïlla amb el carrer Prat de la Creu i la cruïlla amb el carrer Pau Casals. Durant els treballs, la circulació es mantindrà amb dos carrils habilitats al carrer Bonaventura Armengol i amb un de sol a l’avinguda Consell d’Europa.
Des del comú d'Andorra la Vella es demana als conductors que circulin amb precaució per la zona afectada i que segueixin en tot moment la senyalització provisional instal·lada amb motiu de les obres.