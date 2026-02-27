Comissió de Seguiment de la Pesca
La temporada de pesca 2026 arrencarà el 14 de març amb l’obertura d’Engolasters i el Gran Valira
El Govern valida el calendari i elimina l’obligatorietat del carnet físic de pescador
La temporada de pesca del 2026 s’iniciarà el 14 de març amb l’obertura de l’acotat intensiu de l’estany d’Engolasters i de l’acotat sense mort del riu Gran Valira, segons ha validat la Comissió de seguiment de la pesca en la sessió celebrada aquest divendres. La resta de rius i acotats de pesca en riu obriran el 4 d’abril, mentre que la temporada als estanys, llacs i altres masses d’aigua començarà el 6 de juny.
La reunió, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha servit per fer balanç de la temporada 2025 i consensuar les directrius per a enguany, que es publicaran pròximament al BOPA . Les dates de tancament varien segons els espais, amb el 15 de novembre com a fi de temporada en alguns acotats com el del Gran Valira.
Es mantenen sense canvis els escenaris de pesca, les longituds mínimes i el nombre de captures permeses per pescador i dia. Per exemple, en determinats trams del Valira del Nord i del Valira d’Orient la longitud mínima és de 30 centímetres amb un màxim de vuit peces, mentre que en altres trams és de 20 centímetres amb un límit de dues captures. En diversos acotats sense mort, tots els peixos han de ser retornats vius a l’aigua.
Pel que fa als imports, les llicències de temporada per a andorrans i residents menors de 65 anys tindran un cost total de 64 euros, mentre que per als estrangers serà de 150 euros. També es mantenen les diferents modalitats turístiques, tant diàries com de tres dies, amb opcions de pesca sense mort.
Com a novetat destacada, s’elimina l’obligatorietat de disposar del carnet físic de pescador gràcies als nous sistemes digitals disponibles . La llicència de temporada correspondrà al rebut de pagament, que és personal i intransferible, i es podrà renovar a través d’e-Tràmits amb certificat electrònic.