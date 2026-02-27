AIXOVALL
La policia investiga un home per intentar cremar vehicles
Els veïns van alertar d’una persona fent maniobres estranyes sota cotxes estacionats, on hauria col·locat dues sabates amb pastilles de barbacoa
La policia es va mobilitzar ahir a Aixovall després que una persona els avisés perquè hi havia un home fent maniobres estranyes sota vehicles estacionats, on hauria col·locat dues sabates amb pastilles de barbacoa sota un cotxe. L’avís va arribar a les 7.10 hores i es van activar diversos efectius del cos per iniciar una investigació. Els agents es van desplaçar al lloc dels fets, a la parròquia de Sant Julià, duent a terme una investigació, tot verificant les proves i recollint elements, el pas previ abans de muntar un dispositiu per intentar localitzar l’autor dels fets.
L’incident arriba després que diumenge a la tarda es cremessin tres vehicles també a Sant Julià, concretament a Aixirivall, on la policia encara manté la investigació per esclarir si l’incendi va ser fortuït o provocat. En aquest sentit, el cos de seguretat ha augmentat la seva presència en aquella zona.
L’avís al cos de bombers es va rebre cap a les 20.00 hores, per alertar que dos cotxes cremaven a la zona, segons va informar el cap de guàrdia. L’incident no va provocar danys personals i es va saldar únicament amb afectacions materials als turismes.
En arribar al lloc dels fets, els efectius del cos de bombers van trobar que, a banda dels dos vehicles que ja estaven en flames, un tercer turisme també començava a cremar-se per la radiació i un quart vehicle va poder ser retirat de la zona abans de ser afectat pel foc, va explicar el cap de guàrdia del cos d’extinció. Els bombers es van desplaçar fins a Aixirivall amb sis efectius amb dos vehicles, entre els quals un camió d’autobomba, que van treballar per controlar i extingir l’incendi amb la màxima rapidesa.