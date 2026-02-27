Cas BPA
L’Argentina aprova extradir a Andorra l’exdirectiu de PDVSA Luis Abraham Bastidas per blanqueig
L'acusat tindria comptes a BPA
La Corte Suprema de Justícia de l’Argentina va aprovar ahir l’extradició a Andorra de Luis Abraham Bastidas Ramírez, ex alt directiu de la petroliera estatal veneçolana PDVSA, reclamat per la justícia andorrana per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en els comptes que tenia a Banca Privada d'Andorra (BPA). Bastidas Ramírez està acusat d’haver blanquejat cinc milions de dòlars mentre exercia com a directiu de PDVSA. La justícia d'Andorra el reclama després que es descobrís que funcionaris del règim chavista haurien utilitzat el banc per rentar milions de dòlars procedents de la corrupció.
El 2018 va ser detingut a Còrdova per la Policia Federal Argentina (PFA). Es va corroborar que havia arribat al país tres anys abans i que es dedicava a atendre un quiosc, mentre la seva esposa regentava una perruqueria. El Jutjat Federal 3 de Còrdova li va denegar la petició de no ser extradit i el 2021 va declarar procedent l’extradició pel delicte major continuat de blanqueig provinent de la corrupció. Després d’una apel·lació, la Procuració General va ratificar la resolució.
La Corte Suprema ha confirmat ara l’extradició que havia estat inicialment denegada el 2020 per defectes de forma en la petició. La resolució recull que el Principat d’Andorra va informar que el delicte precedent que sustenta la imputació per blanqueig era la recepció de suborns a directius de PDVSA que intervenien en l’adjudicació d’obres a determinades empreses a canvi d’un preu, segons informen els mitjans argentins.
