Successos
Incident entre una passatgera i un conductor d'autobús aquesta matinada
La discussió ha acabat amb un forcejament entre les dues persones implicades
Una passatgera que havia d'agafar un autobús amb destí a Barcelona ha provocat un incident a les quatre de la matinada a l'Estació Nacional d'Autobusos. La dona, una turista britànica, ha tingut una discussió amb el xòfer del vehicle que ha acabat amb un forcejament, segons ha explicat la policia. Els agents han estat requerits arran de l'enfrontament i han fet mediació entre les dues parts per resoldre el conflicte, han assenyalat des del cos de seguretat. La viatgera ha estat portada pels agents a l'interior de les instal·lacions per parlar amb ella i no ha pujat a l'autobús perquè el xofer no li ha permès a ella ni a la dona i els dos adolescents que l'acompanyaven pujar al vehicle, segons els testimonis dels fets.
La policia ha informat que no hi havia cap signe d'agressió a cap de les dues persones implicades. La turista ha aconseguit bitllet per viatjar en un altre autobús a l'aeroport de Barcelona, on assegurava que havia d'agafar un vol.
Els testimonis dels fets han indicat que la turista ha arribat a l'estació procedent d'un viatge de recollida a domicili des de l'hotel on s'allotjaven i que ella afirmava que un treballador l'havia cridat i li havia demanat explicacions. La dona ha assegurat que mai s'havia sentit tan ofesa i ha demanat avisar a la policia, i ha estat el personal de seguretat del recinte qui ha alertat els agents del servei d'ordre.