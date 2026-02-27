HISTÒRIA NACIONAL
Exposició per recordar l’acollida de refugiats a Andorra
La Universitat d’Andorra va inaugurar ahir una exposició fotogràfica dedicada als refugiats de la Guerra Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial, anomenada Refugiats: Andorra, país d’acollida, que reivindica el paper del país com a espai segur i de pas, que es pot visitar fins al 25 d’abril. Durant la presentació, el rector, Juli Minoves, va afirmar que la universitat vol promoure el coneixement històric amb “rigor acadèmic i vocació de servei públic”, i que “les imatges colpidores ajudaran els estudiants a comprendre la generositat dels andorrans i els valors de pau i drets humans”. El síndic general, Carles Ensenyat, va recordar que Andorra va arribar a acollir més de 25.000 refugiats entre les dues guerres, situant “la humanitat per sobre de la sobirania”. El comissari Xavier Llovera va explicar que la mostra s’ha construït a partir de prop de 5.000 fotografies de diversos arxius.
NACIONAL
Inauguració de l’exposició sobre refugiats a Andorra
Redacció