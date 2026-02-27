Banders
Expedient sancionador a un caçador per abatre un isard fora de temporada
La infracció, considerada molt greu, pot comportar una multa de 4.000 euros i quatre anys d’inhabilitació
El cos de Banders d'Andorra ha obert aquest cap de setmana un expedient sancionador per una infracció molt greu contra un caçador que va abatre un isard fora del període hàbil de caça i sense la corresponent autorització. L’actuació es va dur a terme durant un servei de vigilància cinegètica.
Segons recorden des del cos, la caça fora dels períodes establerts pot comportar una multa de fins a 4.000 euros i la inhabilitació per caçar durant quatre anys. En el marc de la intervenció, els agents van comissar el cap de l’animal, el rifle utilitzat i una emissora.
Tot i que aquest tipus d’actuacions són minoritàries, els Banders reiteren el seu compromís amb la protecció de la fauna salvatge i amb el compliment de la normativa vigent, per garantir que l’activitat cinegètica es desenvolupi de manera responsable i legal.