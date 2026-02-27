SUCCESSOS
Desmantellat un punt de venda d’estupefaents a Santa Coloma
La policia deté un presumpte traficant i un consumidor i intervé 100 grams de droga
La policia ha desmantellat aquesta setmana un important punt de venda de droga situat a Santa Coloma en una operació que s’ha saldat amb dues detencions i el comís de prop de 100 grams d’estupefaents. El dispositiu, desplegat dimarts al vespre amb la participació de diverses unitats, s’emmarca en una investigació iniciada fa mesos pel grup de delictes contra la salut pública arran d’informació obtinguda en un altre cas que instruïa l’àrea de policia judicial i investigació criminal.
Els arrestats són el presumpte traficant, un home de 48 anys, i un consumidor de 38 anys. Segons ha informat la policia, les tasques de vigilància van permetre detectar moviments sospitosos en un traster de la localitat que hauria estat utilitzat com a punt de distribució. L’operació va culminar dimarts amb un dispositiu que va comptar amb el suport del grup d’intervenció de la policia.
Durant l’actuació, els agents van detenir, en primer lloc, un consumidor que acabava d’adquirir tres embolcalls amb un total de tres grams de cocaïna. Pocs minuts després es va procedir a l’arrest del presumpte responsable del punt de venda. A partir d’aquí, i per ordre judicial, dimecres es van practicar diversos escorcolls en un traster de Santa Coloma, un altre d’Andorra la Vella i el domicili del sospitós.
En les perquisicions, en què també va intervenir el grup de guies canins amb un gos especialitzat en la detecció d’estupefaents, es van localitzar 30,89 grams de cocaïna, dos embolcalls amb prop de cinc grams més d’aquesta substància i 51,74 grams d’un producte que ha donat positiu en droga tòxica i que podria ser cristall, pendent de confirmació analítica. Els agents també van intervenir quatre bàscules de precisió, una gran quantitat d’embolcalls i diversos estris per preparar dosis, així com altres elements vinculats al tràfic.
La investigació apunta que el punt de venda hauria estat actiu aproximadament durant un any i centrat principalment en la distribució de cocaïna. L’actuació, batejada com a operació Trasto, continua oberta i la policia no descarta noves detencions en els pròxims dies.