Un capità lligat al cop del 23-F es va refugiar a Andorra
Sánchez-Valiente va passar pel Principat en el periple de fugida
La documentació sobre el cop d’Estat del 23 de febrer del 1981 desclassificada i difosa pel govern espanyol dimecres recull que un capità de la guàrdia civil que es va vincular als fets, Gil Sánchez-Valiente, es va refugiar a Andorra durant la fugida a l’estranger, un llarg periple que va acabar als Estats Units. Sánchez-Valiente va ser assenyalat per un dels implicats en l’assalt al Congrés perquè se’l va veure amb una “cartera o maleta petita”, fet que va alimentar sospites sobre que s’endugués una possible documentació comprometedora. Ell sempre ho va negar.
Es va sospitar que s’havia endut documents compromesos
Segons els informes dels serveis d’intel·ligència de l’època que recollia el diari El País, Sánchez-Valiente va ser vist per última vegada a Madrid el matí del 24 de febrer, als voltants del parlament espanyol amb la citada maleta. Posteriorment, s’hauria desplaçat a Barcelona i des d’allà va travessar la frontera i es va refugiar a Andorra. Els documents recullen que, segons el seu propi relat, des del Principat va continuar la seva fugida cap a Alemanya, on va residir durant un temps, i posteriorment cap a l’Argentina, Mèxic i Itàlia. El capità va tornar a Espanya el 1987 procedent dels Estats Units. Va ser condemnat a dos anys de presó per abandonament de destí com a guàrdia civil, però mai no es va provar la seva implicació directa en el cop d’Estat ni va ser condemnat per aquest moti