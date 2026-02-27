POLÍTICA
Adaptat el reglament de l’impost d’inversió estrangera a la Llei òmnibus II
El Govern ha aprovat la modificació del Reglament de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària per adaptar-lo a la Llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, coneguda com a Llei òmnibus II, en vigor des del 13 de febrer. La norma té com a objectiu reforçar la protecció del parc immobiliari i introduir ajustos tècnics en l’aplicació del tribut. La llei duplica els tipus impositius: el gravamen passa del 3% al 6% en la compra del primer immoble i del 5% al 10% en el cas d’un segon habitatge. Segons l’executiu, els ingressos addicionals es destinaran a polítiques públiques, especialment al foment del lloguer i a la diversificació econòmica. El nou reglament també simplifica tràmits, eliminant l’obligació de presentar la declaració en supòsits d’exempció, que s’hauran d’acreditar davant notari. En inversions amb finalitat mercantil, Tributs haurà d’emetre una resolució prèvia.