El xef d'estrella Michelin, Enrique Pérez, presenta el menú d'arrels manxegues "Terra i Sal"
El cuiner ha estat el segon convidat a les terceres Jornades Gastronòmiques de Grandvalira
Grandvalira ha acollit aquest migdia la segona cita de les terceres Jornades Gastronòmiques a El Racó de Solanelles amb el xef Enrique Pérez, d’El Doncel (1 Estrella Michelin i 2 Sols Repsol). El director de restauració, Carles Jordi, ha remarcat l’oportunitat de gaudir d’alta cuina en plena estació, mentre que Pérez ha destacat els vincles entre la cuina manxega i la de muntanya.
El xef ha presentat el menú “Terra i Sal”, amb propostes com l’“atascaburras” reinterpretat, el tàrtar de truita, el consomé d’ànec blau o el llom de cérvol al carbó, en un recorregut pel producte i la memòria gastronòmica. Les jornades continuaran l’11 i el 28 de març amb noves sessions nocturnes a Pessons.
