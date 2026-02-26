TRIBUNALS
Quinze anys de presó per abús sexual de la filla dels quatre als deu anys
El tribunal li imposa la inhabilitació de la pàtria potestat i 15.000 euros d’indemnització
El Tribunal de Corts va condemnar ahir a 15 anys de presó l’home resident filipí de 47 anys acusat d’haver abusat sexualment de la filla quan la menor tenia entre quatre i deu anys. La resolució el va declarar culpable d’un delicte major d’actes sexuals constitutius de violació a una menor de 14 anys, comès per una persona descendent de la víctima, i d’un delicte menor en l’àmbit domèstic a un menor d’edat, sense que concorreguessin circumstàncies modificatives significatives.
La sentència va considerar acreditat que els abusos es van produir de manera reiterada al llarg d’un període aproximat de sis anys, en l’entorn familiar i aprofitant la convivència i la relació d’autoritat i confiança pròpia del vincle paternofilial. El tribunal va donar plena credibilitat al relat de la víctima, que va qualificar de coherent i persistent en el temps, i va destacar que el seu testimoni havia quedat reforçat pels informes psicològics i pericials practicats durant la instrucció.
Es va subratllar la vulnerabilitat de la menor i l’abús de superioritat del pare
Els magistrats van subratllar la situació de vulnerabilitat de la menor en el moment dels fets i l’abús de superioritat exercit pel pare. També van remarcar l’afectació emocional derivada dels abusos, que va ser tinguda en compte a l’hora de fixar la pena a l’acusat.
A banda de la pena de presó, el tribunal va acordar la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant 12 anys, la inhabilitació per exercir la pàtria potestat i el règim de visites fins que la filla assoleixi la majoria d’edat, i l’expulsió del Principat durant un període de 20 anys un cop complerta la condemna. La resolució també va establir el pagament de 15.000 euros en concepte de responsabilitat civil i d’indemnització pels perjudicis morals causats.
El cas es va destapar quan la menor, ja adolescent, va revelar els fets a persones del seu entorn, que van activar els mecanismes de denúncia. Arran d’això, la policia va procedir a la detenció de l’home i la Batllia va ordenar el seu ingrés preventiu al centre penitenciari, mesura que es va mantenir durant la instrucció per la gravetat dels fets.
El judici es va celebrar a porta tancada, d’acord amb el que preveu la normativa en causes que afecten menors. Durant la vista oral, la Fiscalia va mantenir la petició de 15 anys de presó en considerar provats els fets constitutius de violació a menor de 14 anys i va insistir en la reiteració de les conductes. La defensa va demanar l’absolució o, subsidiàriament, una rebaixa de la qualificació jurídica.
En la resolució, el tribunal va descartar l’existència d’atenuants que poguessin comportar una reducció de la pena i va imposar la condemna dins el marc previst pel Codi Penal per a aquest tipus de delictes. Ara el lletrat defensor del condemnat podrà fer el recurs d’apel·lació en els pròxims dies per tractar d’obtenir una rebaixa de la pena, que finalment ha respost a la petició completa que demanava el Ministeri Fiscal des del principi del judici.