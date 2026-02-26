Successos
La policia atura dues vegades en una nit un conductor begut i l'acompanyant acaba agredint als agents
Els fets han passat aquesta matinada
La policia ha detingut un conductor resident de 32 anys després d'aturar-lo dues vegades la mateixa nit amb una taxa d'alcoholèmia positiva. Els fets han passat aquesta matinada, quan l'home ha estat aturat un primer cop, i després de donar positiu amb una taxa d'alcoholèmia administrativa, ha tornat a agafar el cotxe, que havia quedat aparcat a la zona.
Els agents, davant dels fets, l'han tornat a parar i, aquesta vegada, s'ha negat a fer-se la prova d'alcoholèmia, ha desobeït les instruccions dels policies i s'ha resistit posteriorment a la detenció. Per aquest motiu, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la funció pública. L'acompanyant de l'home, una dona de 32 anys, ha agredit els agents i ha acabat detinguda, també, com a presumpta autora d'un delicte contra la funció pública.
Els darrers dies, quatre persones més d'entre 20 i 35 anys han estat arrestades per conduir sota els efectes de l'alcohol amb taxes d'1,22 a 2,05.
Detingut amb 2,44 grams de cocaïna a la frontera
Un turista de 23 anys va ser detingut dilluns a la tarda a la frontera del riu Runer en possessió de 2,44 grams de cocaïna. La matinada de dimarts, els agents també van arrestar un altre turista de 46 anys amb 0,08 grams de la mateixa substància.