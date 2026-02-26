NOVES TECNOLOGIES
Neix Corpus, la primera IA entrenada en dret andorrà
La plataforma l’han creat l’advocat i economista José Sansa i l’informàtic Eduard Martínez i l’objectiu és respondre dubtes jurídics
Dos residents al Principat han creat Corpus, la primera intel·ligència artificial entrenada exclusivament en dret andorrà. L’advocat i economista José Sansa i l’informàtic Eduard Martínez, de 36 i 35 anys, respectivament, han desenvolupat una eina que integra normativa, jurisprudència, consultes vinculants i convenis fiscals per facilitar la recerca jurídica.
Sansa va explicar al Diari que “em vaig adonar que sabia a quines fonts acudir i on consultar la jurisprudència, però perdia molt temps buscant entre un mar de documentació”. El sistema respon a preguntes com ho faria un especialista i ofereix respostes fonamentades en qüestió de segons, el llenguatge és natural i cita la font exacta. “En casos complexos, el motor triga menys de tres minuts a generar una resposta precisa; en consultes senzilles, la resposta és gairebé immediata”, va asegurar. L’objectiu és reduir el temps que els professionals dediquen a revisar lleis, reglaments i resolucions disperses, i centrar l’atenció a assessorar.
La base de dades inclou més de 800 normes vigents des del 1982, més de 15.000 sentències i autes, més de 500 consultes vinculants del departament de Tributs i Fronteres i els 22 convenis de no doble imposició signats per Andorra. El projecte s’ha desenvolupat durant un any i es troba en una fase inicial de comercialització. Actualment, Corpus s’utilitza internament a l’empresa Vidorra, despatx de José Sansa, i ja ha estat provat per diversos assessors jurídics amb resultats positius. Corpus està pensat per a qualsevol professional que treballi amb legislació andorrana tant públic com privat.