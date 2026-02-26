ECONOMIA
MoraBanc analitza la situació financera amb l’economista Daniel Lacalle
L’economista Daniel Lacalle va oferir una anàlisi de l’actual conjuntura econòmica en el marc d’una sessió adreçada a inversors organitzada per MoraBanc a l’auditori de l’entitat. Lacalle, que exerceix com a economista en cap de Tressis, va exposar la seva visió en una conversa amb Xavier Riestra, sotsdirector general i director de Negoci Andorra del banc. L’acte va aplegar un total de 120 assistents.
Durant la trobada es van abordar els principals riscos que marquen l’escenari econòmic actual, així com les oportunitats que poden sorgir en aquest context per als inversors. La sessió va posar el focus en diferents àmbits i sectors, amb una atenció especial a la renda variable, el deute privat, la intel·ligència artificial i els actius digitals. També es va incidir en la importància de la planificació financera com a eina clau per afrontar entorns d’incertesa.
La conferència s’emmarca en el calendari d’activitats que impulsa MoraBanc amb l’objectiu de divulgar continguts econòmics i aprofundir en l’educació financera, oferint espais de reflexió i anàlisi adreçats als seus clients i al públic interessat en els mercats.