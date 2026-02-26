Natura
Arriba el bon temps i arriben les llúdrigues
Tot i ser animals nocturns o crepusculars, poden oferir un espectacle natural als rius d'Andorra
El cos de banders d'Andorra ha captat la presència de llúdrigues al riu Valira d'Andorra i hi ha deixat constància d'aquest fet amb un vídeo penjat al compte oficial d'X. Els banders apunten que "Tot i ser animals nocturns o crepusculars, les llúdrigues poden deixar-se veure a ple dia, esdevenint un espectacle de la natura als nostres rius". Al vídeo es veu com els animals s'ho passen d'allò més bé jugant amb l'aigua. La presència d'aquests mamífers marins en zones urbanes, s'explica per l’augment de les temperatures i la tranquil·litat en alguns trams fluvials.
Els experts recorden, però, la importància de mantenir la distància i evitar qualsevol interferència que pugui alterar el seu comportament, especialment en èpoques sensibles com la cria.