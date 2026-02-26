Meteo
Baixada de temperatures al cap de setmana i neu per sobre els 1.500 metres
Dissabte s'esperen precipitacions a la tarda i la nit que poden venir acompanyades de fang
Retorn al passat. Després de dues setmanes de bons temps, aquest cap de setmana tornarà a les andades: les temperarutares experimentaran un lleuger descens.
El servei meteorològic d'Andorra indica que el pas d’un front desgastat pel sud de França farà augmentar la nuvolositat al llarg de dissabte, amb un cel que s’anirà densificant progressivament. De cara al vespre no es descarten febles precipitacions, que podrien anar acompanyades de fang, amb una cota de neu situada al voltant dels 1.500 metres. Les temperatures experimentaran un lleuger descens.
El vent bufarà feble de component sud-oest durant tota la jornada. Les temperatures mínimes previstes seran de 2ºC a Andorra la Vella, -2ºC a 1.500 metres i -4ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 11ºC a la capital, 8ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa.
De cara a diumenge, després de les precipitacions nocturnes, s’aniran obrint clarianes al llarg del dia. El vent continuarà bufant feble de sud-oest. Les temperatures mínimes seran de 4ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i -5ºC al Pas de la Casa, amb màximes similars a les de dissabte: 11ºC a la capital, 8ºC a 1.500 metres i -1ºC al Pas de la Casa.