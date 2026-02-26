Música
El guitarrista Rafael Serrallet delecta els espectadors amb un concert al Consell General
Ho ha fet acompanyat del quartet de de cordes de l'Institut de Música del Conservatori d'Andorra
El guitarrista valencià resident a Andorra i guanyador d'un Grammy Llatí el 2025, Rafael Serrallet ha delectat aquest vespre els espectadors amb un concert de guitarra al vestíbul del Consell General, acompanyat del quartet de cordes de l'Institut de Música del Conservatori d'Andorra, format per Larissa Vescancec, Leo Sana - com a violinistes- i Chloe Gómez i Mariona Cortés als violoncels. Una cita solemne i íntima en la qual el músic ha desplegat el seu millor repertori.
El seu treball discogràfic ' Y el Canto de Todas' consolida la seva projecció internacional dins l’àmbit de la música clàssica i contemporània.