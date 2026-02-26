TURISME
Grandvalira es prepara per a un cap de setmana amb tot el domini esquiable disponible
Les estacions de Grandvalira Resorts es preparen per viure un nou cap de setmana amb “excel·lents” condicions de neu en què, a més, la meteorologia acompanyarà durant tots els dies amb jornades assolellades i temperatures suaus, segons va informar la companyia en un comunicat. Grandvalira Resorts disposa de més de 300 quilòmetres esquiables operatius i grans gruixos de neu a les tres estacions, que en cap dels casos baixa dels dos metres d’acumulació. Pal Arinsal compta amb fins a 240 centímetres de neu, mentre que Grandvalira acumula gruixos d’entre 240 centímetres i més de tres metres. A Ordino Arcalís la neu oscil·la entre els tres metres i els tres metres i mig. Grandvalira Resorts recorda que l’accés des de la Cerdanya catalana es manté operatiu i que s’hi pot circular amb normalitat per travessar la frontera de França amb Andorra.