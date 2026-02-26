RESPOSTA PARLAMENTÀRIA
El Govern destina prop de 35.000 euros a l’assemblea ciutadana
El Govern destinarà 34.908,37 euros a l’organització de l’assemblea ciutadana Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia, segons ha informat per escrit la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, arran d’una pregunta d’Andorra Endavant. El procés té caràcter consultiu i les conclusions no seran vinculants.
L’executiu justifica la compensació de 10o euros per dia
Del total pressupostat, 19.346,80 euros corresponen al 2025 per a material i comunicació, i 15.561,57 al 2026. Aquesta darrera partida inclou 12.800 euros en compensacions als participants, a raó de 100 euros per jornada amb un màxim de tres dies, a més de despeses d’espai, refrigeri i aparcament.
L’assemblea ha reunit 50 persones escollides per sorteig estratificat. L’executiu defensa que la compensació vol evitar barreres econòmiques i que el procés s’emmarca en la Llei de transparència i govern obert, amb l’objectiu d’orientar futures decisions públiques.