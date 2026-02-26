ECONOMIA
Govern concedeix 125.555 euros en ajuts a la recerca amb un augment del cinc per cent
El Govern va concedir el 2025 un total de 125.555,83 euros en ajuts a la recerca, un 5,36% més que l’any anterior, segons la memòria publicada per l’executiu. De les 28 sol·licituds presentades, se’n van concedir 16. Vuit van ser destinats a la mobilitat d’investigadors, amb un cost de 8.468,79 euros, quatre van ser per a matrícules de tercer cicle, amb un import de 2.167,04 euros, dos ajuts al tercer cicle amb 97.200 euros i dos ajuts de temàtica andorrana, per un valor de 17.720 euros. La taxa de concessió va ser del 57,14%. L’import total de la convocatòria ascendia a 131.600 euros, dels quals se’n van concedir 125.555,83, un 95,41%.