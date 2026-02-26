Turisme
El torero Fran Rivera i Lourdes Montes gaudeixen d'una escapada familiar a Andorra
La dissenyadora ho ha definit com “les millors vacances que es poden tenir en família”
El torero espanyol Fran Rivera, més conegut com a 'Paquirri', i la seva dona, Lourdes Montes, han gaudit d'una escapada familiar a Andorra. La parella ha aprofitat la setmana blanca dels escolars andalusos per visitar Andorra amb els seus tres fills, Carmen, Curro i Nicolás, de deu mesos. La família s’ha allotjat en un hotel de luxe i ha gaudit de diverses jornades d’esquí en una estació del país, així com de moments de descans a la neu i àpats en establiments exclusius.
La dissenyadora ha compartit a les xarxes socials algunes imatges de l’estada, que ha definit com “les millors vacances que es poden tenir en família”.