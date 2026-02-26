Sinistre
Ferit un motorista de 31 anys en un accident a Andorra la Vella
L’home ha perdut el control del vehicle i ha sortit de la via sense que hi hagués cap altre implicat
Un motorista de 31 anys ha resultat ferit aquesta tarda en un accident a la carretera de la Comella, al punt quilomètric 1,140 d'Andorra la Vella, segons informa la policia d'Andorra en un comunicat. Segons les primeres informacions, l’home ha perdut el control de la motocicleta, ha caigut a la calçada i s’ha acabat sortint de la via. Els agents han rebut l'avís passats dos quarts de cinc de la tarda i en arribar al lloc dels fets han pogut constatar que en el sinistre no s'ha vist implicat cap altre vehicle. Encara es desconeix l'estat de la víctima.