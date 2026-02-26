Encamp
Els síndics visiten el Pas per conèixer els projectes de remodelació i l’impacte del tall de l'RN-20
L'itinerari s'ha fet amb l'acompanyament dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, i de membres del Consell de comú
El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han visitat aquest dimecres el Pas de la Casa per conèixer els projectes de remodelació i l’impacte del tall de l'RN-20. La visita s'ha fet amb l'acompanyament dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, i de membres del Consell de comú. La visita s’emmarca en la voluntat de la Sindicatura de recórrer totes les parròquies almenys una vegada a l’any i, en aquesta ocasió, ha permès conèixer sobre el terreny els projectes d’embelliment i remodelació de la zona comercial de la vila.
La comitiva ha iniciat el recorregut a l’Oficina de Turisme, on s’ha presentat el projecte del nou espai expositiu, i ha continuat per l’avinguda d’Encamp, actualment en obres, així com pel nou edifici de serveis de Saetde a peu de pistes, actuacions vinculades al nou acord de concessió del domini esquiable. També s’han mostrat els plans de remodelació de la plaça de l’Església i s’han visitat equipaments comunals com l’escola bressol Els Marrecs, el Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent. La jornada ha servit igualment per analitzar les afectacions del tancament de la RN-20 al teixit econòmic local, especialment al comerç dependent del visitant francès, i ha finalitzat a Grau Roig amb la visita a la nova cabana del Vaquer, que a l’estiu allotjarà el vaquer comunal.