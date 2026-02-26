Successos
Dos detinguts i 100 grams de cocaïna i cristall comissats en un punt de droga a Santa Coloma
La policia calcula que el lloc de venda feia aproximadament un any que estava actiu
La policia ha detingut dues persones i ha comissat prop de 100 grams d’estupefaents en desmantellar aquesta setmana un punt de venda de droga a Santa Coloma. L’operatiu, desplegat dimarts al vespre amb la intervenció de diverses unitats, s’ha saldat amb l’arrest d’un home de 48 anys, considerat el presumpte traficant, i d’un consumidor de 38 anys. Els dos detinguts han passat a disposició judicial aquesta tarda.
La investigació, iniciada fa mesos pel Grup de Delictes contra la Salut Pública arran d’informació procedent d’un altre cas de la Policia Judicial, va permetre detectar moviments sospitosos en un traster. En el marc de l’anomenada ‘Operació Trasto’, es van intervenir 30,89 grams de cocaïna, dos embolcalls amb prop de 5 grams més de la mateixa substància i 51,74 grams d’una droga tòxica que podria ser cristall, pendent de confirmació per laboratori. També es van localitzar quatre bàscules de precisió, material per preparar dosis i altres elements vinculats al tràfic. Es calcula que el punt de venda feia aproximadament un any que estava actiu i l’operació continua oberta.