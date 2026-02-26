TRÀFIC DE TABAC I ALCOHOL
Condemnat a França per contraban després d’acreditar onze viatges a Andorra
Un tribunal de Montauban (Tarn-et-Garonne), a Tolosa, va condemnar un ciutadà polonès de 49 anys per contraban de tabac i alcohol després d’acreditar que es desplaçava regularment a Andorra per adquirir productes fortament taxats a França i revendre’ls posteriorment al seu entorn.
El diari francès La Dépêche du Midi va publicar que l’home, resident a Moissac, hauria efectuat almenys onze viatges al Principat entre el setembre del 2024 i el setembre del 2025. La investigació, iniciada arran de les queixes de diversos estancs de la zona, es va basar en seguiments telefònics i moviments bancaris, i va culminar amb la detenció en flagrant delicte el 14 de setembre passat. Els gendarmes van interceptar un minibús que tornava d’Andorra amb vuit ocupants. Al vehicle hi transportaven 161 paquets de cigarretes, quilos de tabac de caragolar, 150 ampolles d’alcohol i 239 llaunes de cervesa, que posteriorment es distribuïen entre diversos vehicles en un aparcament comercial. Al judici, l’acusat va negar l’existència d’una activitat organitzada i va assegurar que els productes eren per a consum propi i per a “amics”. El tribunal li ha imposat quatre mesos de presó amb suspensió i multa duanera de 927 euros.