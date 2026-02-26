Espanya
El "capità del maletí" del cop d'Estat del 23-F a Espanya es va refugiar a Andorra
Documents desclassificats revelen que l'ex capità de la Guàrdia Civil, Gil Sánchez-Valiente va passar pel Principat
Els documents desclassificats ahir pel Govern espanyol sobre el cop d’Estat del 23 de febrer de 1981, després de 45 anys que es produissin els fets, confirmen que el capità de la Guàrdia Civil, Gil Sánchez-Valiente, conegut com “l’home del maletí”, es va refugiar a Andorra durant la seva fugida a l’estranger després del fracàs de la intentona, segons apunta el mitjà espanyol El País. Sánchez-Valiente s’havia convertit en una figura enigmàtica després que un dels implicats en l’assalt al Congrés assegurés haver-lo vist sortir amb una “cartera o maleta petita”, fet que va alimentar sospites sobre una possible documentació comprometedora. Ell sempre ho va negar i va desmentir haver transportat cap material rellevant cap a Londres.
Segons els informes dels serveis d’intel·ligència de l’època —aleshores el Cesid, predecessor de l’actual CNI—, Sánchez-Valiente va ser vist per última vegada a Madrid el matí del 24 de febrer, als voltants del Congrés dels Diputats on es va produïr l'intent de cop d'Estat. Posteriorment, s’hauria desplaçat a Barcelona, on va romandre ocult durant aproximadament un mes abans de travessar la frontera i refugiar-se a Andorra, després que un company seu l'hagués delatat.
Els documents recullen que, segons el seu propi relat, des d’Andorra va continuar la seva fugida cap a Alemanya, on va residir durant un temps, i posteriorment cap a l’Argentina, Mèxic i Itàlia. El pas pel Principat s’emmarca en una estratègia per eludir el seguiment de les autoritats espanyoles en els dies posteriors al cop.
El capità va tornar a Espanya el 1987 procedent dels Estats Units. Va ser condemnat a dos anys de presó per abandonament de destí com a guàrdia civil, però mai no es va provar la seva implicació directa en el cop d’Estat ni va ser condemnat per aquest motiu.