Patrimoni
Adjudicada la segona fase de les obres a Sant Martí de la Cortinada per 126.000 euros
La intervenció inclou la renovació de la coberta i dona continuïtat als treballs de conservació del temple romànic
El Govern d'Andorra ha adjudicat la segona fase de les obres de conservació i il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada a l’empresa Construccions Purroy, segons el projecte redactat per l’arquitecte Enric Dilmé. L’actuació compta amb un pressupost de 126.395,89 euros i un termini d’execució de 16 setmanes. Aquesta nova fase donarà continuïtat als treballs ja iniciats i inclourà la renovació de la coberta amb el desmuntatge del llosat existent, la col·locació d’una doble capa impermeable transpirable i la instal·lació de plafons encadellats hidròfugs.
La primera fase, actualment en execució, preveu la intervenció a l’exterior del temple i la millora del drenatge perimetral per reduir humitats, així com actuacions a l’interior, amb el repintat de parets amb pintura a la calç, la reparació d’una esquerda en una capella lateral i la renovació de la instal·lació elèctrica i del sistema de calefacció.
El departament de Patrimoni Cultural també està restaurant, al taller del ministeri de Cultura, els béns mobles, com el retaule major i altres altars, que es reinstal·laran un cop finalitzin les obres. L’actuació s’emmarca en el programa de revisió i millora del romànic previst al Pla Estratègic de la Cultura 2030 i en la candidatura transnacional a patrimoni mundial de la UNESCO.