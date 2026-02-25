Economia
L'economista espanyol Daniel Lacalle analitza riscos i oportunitats d’inversió a l'auditori MoraBanc
Un total de 120 persones han seguit la presentació
L’economista Daniel Lacalle ha analitzat la situació econòmica actual en una sessió per a inversors organitzada per MoraBanc al seu auditori. Lacalle, economista en cap de Tressis, ha exposat la seva visió en una conversa amb Xavier Riestra, sotsdirector general i director de Negoci Andorra de l’entitat. Un total de 120 persones han seguit la presentació.
Durant la sessió s’han identificat riscos i oportunitats d’inversió en diferents sectors i àmbits, amb especial atenció a la renda variable, el deute privat, la intel·ligència artificial, els actius digitals i la planificació financera.