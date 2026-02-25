EL PAS DE LA CASA
Festival de diversitat sexual d’hivern del 12 al 15 de març
La població encampadana acollirà la tercera edició de Maricongelada
El Pas de la Casa serà l’escenari, del 12 al 15 de març, de la tercera edició de Maricongelada, un festival LGTB d’hivern que se celebra per primera vegada a Andorra. La proposta convertirà la localitat encampadana en un punt de trobada per a la diversitat sexual i de gènere durant quatre dies d’activitats. El certamen es desplegarà en diversos espais del Pas amb la implicació de comerços, locals d’oci i establiments hotelers. L’organització preveu superar els 350 assistents, majoritàriament procedents de Barcelona i Madrid, tot i que també s’hi espera públic d’altres països, com França, Itàlia o els Estats Units.
El festival LGTB es desplegarà en diversos espais del pas de la casa
Segons els impulsors, acollir Maricongelada contribueix a posicionar Andorra com a destinació emergent de turisme LGTB en temporada d’hivern. El programa inclou jornades d’esquí, xerrades, actuacions musicals, espectacles drag i festes temàtiques adreçades a un públic divers. El cartell compta amb la participació de drag-queens reconegudes com Wayuú Queen i Aries Experience, així com els DJ Banana Laser i Dvine DJ. El festival té el suport d’empreses andorranes i de l’associació Diversand.
Maricongelada s’ha celebrat els dos darrers anys a l’estació de la Molina i el trasllat a Andorra respon a la voluntat de créixer i oferir més places i millors condicions de neu. Els organitzadors aspiren a consolidar-lo com una cita de referència de l’orgull LGTB.