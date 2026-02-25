Successos
Falsa alarma pel fum d'una barbacoa a Terra Vella
Un home estava cuinant a la terrassa de casa
Els bombers s'han mobilitzat aquesta tarda per una falsa alarma d'avís de fum a la zona de Terra Vella, a Andorra la Vella. Un veí ha alertat el cos de seguretat de fum al terrat d'un habitatge, i un cop els bombers han arribat han comprovat que es tractava d'un home que estava fent una barbacoa "sense cap mena de perillositat", han informat des del cos d'emergències, motiu pel qual han retornat a la caserna.