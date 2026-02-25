Mobilitat
Espanya estudia limitar els avisos de radars al GPS a les autopistes
La DGT vol restringir la precisió dels avisos digitals seguint el model francès per reforçar l'eficàcia dels controls mòbils
La Direcció General de Trànsit espanyola (DGT) treballa en una possible reforma normativa per limitar els avisos que permeten conèixer la ubicació exacta de radars i controls a les autopistes a través d’aplicacions com Google Maps, Waze o SocialDrive. L’organisme considera que la difusió en temps real de la localització de dispositius mòbils i operatius específics pot interferir en la tasca de vigilància i reduir l’eficàcia dels controls destinats a detectar infraccions greus.
La proposta no preveu eliminar completament els avisos, sinó reduir-ne la precisió quan estigui en joc la seguretat viària, seguint el model francès, on es permet advertir d’un “perill” en un tram ampli però no del punt exacte del control. Paral·lelament, la DGT ha intensificat els anomenats “controls exprés”, operatius de curta durada que dificulten la seva difusió massiva. La iniciativa s’emmarca en el pla estratègic 2025-2030, centrat en la reducció de la sinistralitat.