Tràfic
Condemnat a França per contraban després d’onze viatges a Andorra per comprar tabac i alcohol
El tribunal de Montauban li imposa quatre mesos de presó amb suspens i una multa duanera de 927 euros
Un tribunal de Montauban (Tarn-et-Garonne), a Tolosa, ha condemnat un ciutadà polonès de 49 anys per contraban de tabac i alcohol després d’acreditar que es desplaçava regularment a Andorra per adquirir productes fortament taxats a França i revendre’ls posteriorment al seu entorn.
Segons publica el mitjà francès, La Dépêche du Midi, l’home, resident a Moissac, comuna de la regió d'Occitània, hauria efectuat almenys onze viatges al Principat entre setembre del 2024 i setembre del 2025, majoritàriament en diumenge. La investigació, iniciada arran de les queixes de diversos estancs de la zona, es va basar en seguiments telefònics i moviments bancaris, i va culminar amb la seva detenció en flagrant delicte el 14 de setembre passat.
Els gendarmes van interceptar un minibús que tornava d’Andorra amb vuit ocupants. Al vehicle hi transportaven 161 paquets de cigarretes, diversos quilos de tabac de liar, prop de 150 ampolles d’alcohol i 239 llaunes de cervesa, que posteriorment es distribuïen entre diferents vehicles en un aparcament comercial.
Durant el judici, l’acusat va negar l’existència d’una activitat organitzada i va assegurar que els productes eren per a consum propi i per a “amics”. La fiscalia, però, va sostenir que es tractava d’una activitat reiterada que generava competència deslleial als buralistes francesos, tenint en compte el diferencial de preu entre Andorra i França.
El tribunal li ha imposat quatre mesos de presó amb suspensió de la pena i una multa duanera de 927 euros. L’home no tenia antecedents.