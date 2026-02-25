Tribunals
Condemnat a 15 anys de presó per violar la filla menor d’edat
El Tribunal de Corts imposa la pèrdua de la pàtria potestat a l'home que haurà de pagar 15.000 euros d’indemnització a la nena
El Tribunal Superior ha notificat la sentència dictada pel Tribunal de Corts en el cas d'un home filipí de 47 anys acusat d’haver abusat sexualment de la seva filla entre els 4 i els 10 anys. La resolució el condemna a 15 anys de presó com a autor responsable d’un delicte major d’actes sexuals constitutius de violació a menor de 14 anys i d’un delicte menor en l’àmbit domèstic a menor d’edat, sense que hi concorrin circumstàncies modificatives significatives de la responsabilitat penal.
La sentència considera acreditat que els abusos es van produir de manera reiterada al llarg d’anys, en l’àmbit familiar i aprofitant la situació de convivència i la posició d’autoritat del pare respecte de la menor. El tribunal dona plena credibilitat al testimoni de la víctima, que considera coherent, persistent i corroborat pels informes pericials practicats durant la instrucció, especialment els de caràcter psicològic.
A banda de la pena privativa de llibertat, la resolució imposa diverses penes complementàries. En concret, estableix la prohibició d’entrar en contacte amb la víctima durant un període de 12 anys, l’inhabilita per a l’exercici de la pàtria potestat i del règim de visites fins que la menor assoleixi la majoria d’edat, i acorda la seva expulsió d'Andorra per un període de 20 anys un cop complerta la condemna. També fixa el pagament de 15.000 euros en concepte de responsabilitat civil pels perjudicis morals causats.
El cas va sortir a la llum arran de la denúncia presentada i va comportar la detenció de l’acusat i el seu ingrés preventiu al centre penitenciari. Durant el judici, la Fiscalia va mantenir la petició de 15 anys de presó en considerar plenament provats els fets constitutius de violació a menor de 14 anys. La defensa, per la seva banda, va sol·licitar l’absolució o, subsidiàriament, una rebaixa de la qualificació jurídica per delicte de maltractaments.
El Tribunal de Corts descarta l’existència de circumstàncies atenuants o agreujants que alterin de manera significativa la responsabilitat penal més enllà de les pròpies del tipus delictiu, i imposa la pena dins el marc previst per la legislació vigent per aquest tipus de delictes. La defensa ara podrà apel·lar a la decisió del tribunal per tractar de rebaixar la pena de l’acusat.