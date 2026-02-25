BISBAT D'URGELL
El centre de salut mental Sant Lluís obrirà el 2027
El futur centre de salut mental Sant Lluís iniciarà l’activitat a començament de l’any 2027. L’equipament s’està construint en una part del seminari La Immaculada de la Seu d’Urgell i tindrà capacitat per atendre 97 persones.
El centre, gestionat per la Fundació canònica de les Germanes Hospitalàries Sant Boi, oferirà hospitalització d’adults, infantil i juvenil, una llar residència oberta i un espai multidisciplinari anomenat Àgora. El model del nou centre aposta per la integració comunitària i per evitar desplaçaments fora del territori.
Les instal·lacions sumaran 5.800 metres quadrats construïts i 4.900 d’espais exteriors. Els serveis es concertaran amb Andorra i Catalunya, i es prioritzarà la contractació de professionals del Pirineu.