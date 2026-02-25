Turisme
Catalunya aprova duplicar la taxa turística a partir de l'abril
El 25% de la recaptació es destinarà a habitatge
Els andorrans que vagin de vacances a Catalunya a partir de l'abril hauran d'assumir, igual que la resta dels turistes, un cost addicional per la taxa turística. El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí la llei que duplica la taxa turística i que entrarà en vigor a partir de l'abril. La tarifa base en hotels de luxe a Barcelona passarà de 3,5 a 7 euros per nit i, amb el recàrrec municipal actualitzat de 5 euros, el total s’elevarà fins als 12 euros, amb la possibilitat que l’ajuntament l’incrementi fins als 15. A la resta de Catalunya, un hotel de cinc estrelles passarà a pagar 4,5 euros per nit l’abril del 2026 —fins a 8,5 amb recàrrec— i 6 euros a partir del 2027, amb un màxim de 10 euros amb el suplement municipal.
La llei ha estat aprovada amb els vots del PSC, ERC i els Comuns, mentre que Junts, PP, Vox i Aliança Catalana hi han votat en contra i la CUP s’ha abstingut. La pujada serà generalitzada a tots els establiments turístics i permetrà que tots els ajuntaments puguin aplicar un recàrrec propi de fins a 4 euros, que no podrà superar la tarifa base fixada per la Generalitat de Catalunya.
La norma estableix un únic període anual de liquidació i preveu que el 25% de la recaptació de la Generalitat es destini a polítiques d’habitatge, mentre que el 75% restant continuarà alimentant el fons de foment del turisme. Els grups impulsors defensen que el sector registra xifres rècord —25 milions de turistes i 26.000 milions d’euros d’ingressos el 2025— i que l’increment no perjudicarà l’activitat, mentre que l’oposició alerta d’un possible impacte negatiu i acusa el govern de Salvador Illa de fer una operació recaptatòria.