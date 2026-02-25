Relleu
Anna Torné nomenada delegada de mitjans de comunicació del Bisbat d’Urgell
La jove substitueix Cristina Orduña, que ha ocupat el càrrec durant 23 anys
El bisbe d’Urgell i copríncep d'Andorra, Josep-Lluís Serrano, ha nomenat aquest dimecres, Anna Torné Martínez, com a nova delegada de mitjans de comunicació del bisbat d’Urgell, segons ha anunciat en un comunicat. Torné substitueix Cristina Orduña Ponti, que deixa la responsabilitat des de l’any 2007.
La nova delegada és graduada en Ciència Política i Gestió Pública, amb menció en Relacions Internacionals, per la Universitat Autònoma de Barcelona, i compta amb un màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional per la Universitat de Barcelona, segons exposa el comunicat. El bisbat indica que Anna Torné està vinculada des del 2021 amb l’Església d’Urgell, especialment amb la delegació de mitjans de Comunicació Social, on va iniciar la col·laboració com a voluntària abans d’incorporar-s’hi laboralment a jornada completa.
El bisbat fa públic l'agraïment per la dedicació i professionalitat de Cristina Orduña durant els anys de servei, en els quals ha treballat amb els bisbes Joan Martí Alanis, Joan-Enric Vives i Josep-Lluís Serrano.