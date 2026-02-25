POLÍTICA
Andorra Endavant no cedeix en els crèdits de la covid
El partit de Montaner anuncia un nou recurs al Constitucional
Andorra Endavant va anunciar ahir que esgotarà totes les vies jurídiques per garantir la transparència en la gestió dels crèdits tous. El grup parlamentari ha interposat un recurs davant el Tribunal Constitucional després que aquest rebutgés inicialment la seva petició vinculada a l’accés a informació sobre aquests ajuts.
La formació defensa que la seva actuació respon a la voluntat de preservar el dret a la informació i el control institucional sobre l’ús de recursos públics. Segons exposa en un comunicat, l’objectiu és que es pugui examinar amb totes les garanties jurídiques la qüestió de fons, centrada en la transparència en l’atorgament i la gestió dels crèdits tous.
Esgotarà totes les vies jurídiques per garantir la transparència
Andorra Endavant assegura que, en cas que el Tribunal Constitucional confirmi el rebuig, adaptarà la seva petició als criteris que estableixi l’Alt Tribunal per tal de continuar insistint en l’accés a la informació. La formació remarca que no renunciarà a la seva funció de fiscalització parlamentària.
El partit considera que els crèdits tous impliquen recursos públics i, per tant, sosté que la ciutadania té dret a conèixer a qui s’han concedit, amb quins criteris i sota quines garanties. En aquest sentit, afirma que la transparència “no és una opció, sinó una obligació democràtica”, i referma la voluntat de continuar treballant per reforçar la confiança institucional.