Cultura
Natàlia Crespo guanya la 38a edició del concurs de contes de Nadal
El certamen ha comptat amb 132 originals
Natàlia Crespo ha estat la guanyadora de la categoria d’adults de la 38a edició del Concurs de contes de Nadal amb l’obra ‘Olfactiva’, en un certamen que enguany ha rebut 132 originals. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha distingit com a finalistes ex aequo ‘L’última Grandalla de Neu’, de Sílvia Sisteré, i ‘El cant de Nadal del Tetri’, d’Alexandre Rodríguez.
En la categoria juvenil, el primer premi ha estat per a Txell Pérez amb ‘Si un trencanous t’ensenya què és l’amor’, amb Inés Lopes finalista per ‘El tren de mitjanit’. Pel que fa a la categoria infantil, ‘El mercat de les ombres de Nadal’, d’Àngela Sandes, s’ha endut el primer premi, mentre que ‘Operació Nadal 2.0: les claus perdudes’, d’Ester Baró, ha estat finalista. Finalment, en alevins, Jana Miró ha guanyat amb ‘La nina que no volia ser regal’, i Clàudia Martí (‘El floc de neu’) i Andrea Terreros (‘Un somni de Nadal’) han quedat finalistes ex aequo.